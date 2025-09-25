Повышение НДС до 22% в 2026 году: что предложил Минфин и какие последствия ждут бизнес и потребителей Оглавление Главные изменения в Налоговом кодексе с 2026 года Повышение НДС до 22%: новые ставки и сохранение льгот Зачем нужно повышение НДС до 22% — объяснение Минфина Мнение эксперта: на что может повлиять повышение НДС 24 сентября Минфин предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость. Причины и возможные последствия для потребителей — в материале Life.ru. 24 сентября, 21:15 Почему НДС могут повысить — как повлияет на цены. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Главные изменения в Налоговом кодексе с 2026 года

24 сентября 2025 года стало известно, что Минфин предложил внести ряд изменений в Налоговый кодекс, которые должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Они коснутся почти всех предпринимателей, а также, вероятно, отразятся на ценах на товары для потребителей.

Повышение НДС до 22%: новые ставки и сохранение льгот

Самым главным изменением является увеличение стандартной ставки НДС с 20 до 22%, что должно, по мнению экспертов, принести бюджету дополнительно больше 1 триллиона рублей (последний раз повышали её ещё в 2019 году — с 18 до 20%). Однако льготная ставка 10% для товаров, имеющих социальное значение, таких как продукты питания, лекарства, медицинская продукция и детские товары, будет сохранена.

Также важные изменения касаются бизнеса на упрощённой системе налогообложения. Порог доходов, позволяющий бизнесу не платить НДС, будет снижен с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Это решение направлено на борьбу с дроблением бизнеса и упрощение перехода на общую систему налогообложения для растущих компаний.

От некоторых льгот для малого и среднего бизнеса, ранее введённых для поддержки в условиях пандемии, планируется отказаться. Для таких отраслей, как торговля, строительство и добыча полезных ископаемых, страховые взносы будут составлять 30% до предельной базы и 15% свыше этой базы. При этом для приоритетных отраслей, таких как производство, транспорт, электроника, обработка, будут действовать сниженные ставки.

Кроме того, вводится правило, согласно которому страховые взносы за зарплату руководителей должны исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ), даже если их зарплата ниже этого уровня. Это направлено на борьбу с фиктивными выплатами и фирмами-однодневками.

Также планируется ввести новый федеральный налог на игорный бизнес для букмекерских контор. Составлять он будет 5% от суммы ставок игроков плюс налог на прибыль организаций в размере 25%.

Зачем нужно повышение НДС до 22% — объяснение Минфина

По мнению Минфина, повышение налога на добавленную стоимость, в частности, должно обеспечить сбалансированность государственного бюджета на предстоящие 2026–2028 годы, а также усилить защиту и оборону страны, так как приоритетами бюджета на ближайшие три года являются соцподдержка граждан и семей участников СВО, безопасность РФ и достижение национальных целей до 2030 года.

Мнение эксперта: на что может повлиять повышение НДС

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал Life.ru о возможных последствиях повышения НДС — в первую очередь для потребителей.

— Я думаю, что власти пойдут на такой шаг. Повышение НДС принесёт бюджету чуть больше триллиона рублей. Есть страны, где НДС больше, чем 22%. Поэтому в нынешних реалиях 20−22% — это норма. После повышения НДС возможен скачок цен, но не на все товары. Я думаю, что будет повышение цен, как это было в 2019 году, то есть примерно на полпроцента, — полагает Разуваев.

По его словам, повышение НДС вряд ли повлияет на ключевую ставку, но, возможно, ЦБ сделает паузу в понижении ставки. И, по мнению Разуваева, переживать по поводу повышения НДС не надо — и существенно по карману эти изменения ударить не должны.