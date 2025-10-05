Валдайский форум
5 октября, 01:35

В Госдуме рассказали, кто сможет разово получить выплаты до 440 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

В 2026 году право на получение накопительной пенсии единовременной выплатой получат пенсионеры, чьи накопления не превышают 440 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, подобная мера предусмотрена для женщин, достигших 55 лет, и мужчин с 60 лет. Единовременная выплата положена, если ежемесячный размер накопительной части пенсии составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера. На 2026 год прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16,2 тысячи рублей, а нормативный период выплаты составляет 270 месяцев.

Исходя из этих параметров, максимальная сумма, при которой допускается единовременное получение, оценивается примерно в 439 тысяч рублей. Граждане, чьи накопления меньше указанного порога, смогут получить их полностью. Если накопленная сумма превышает этот размер, пенсионные средства будут распределены на ежемесячные выплаты в течение жизни.

Двойная прибавка и разовые выплаты. Что изменится в начислении пенсий и мерах социальной поддержки
А ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин призвал увеличить страховую пенсию по старости как минимум до 35 тысяч рублей. По его словам, это поможет пенсионерам справиться с финансовым бременем и отказаться от работы после выхода на пенсию. Увеличение нижнего порога также положительно скажется на демографии. Освободившись от трудовых обязательств, пожилые люди смогут больше времени уделять своим внукам, занимаясь передачей и укреплением традиционных ценностей.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Общество
