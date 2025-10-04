Двойная прибавка и разовые выплаты. Что изменится в начислении пенсий и мерах социальной поддержки Оглавление Кому и когда повысят пенсии в 2026 году Какие разовые выплаты получат пенсионеры с 1 января 2026 года Какие разовые выплаты пенсионеры получат этой осенью Какие разовые выплаты получат пенсионеры к личным праздникам Этой осенью часть пенсионеров может получить разовые выплаты, а с 2026 года изменится система повышения пенсии. Кому и как будут делать прибавку? 3 октября, 21:35 Пенсионеры получат разовые выплаты. Обложка © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Кому и когда повысят пенсии в 2026 году

В Социальном фонде России готовятся к переходу на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация пройдёт с 1 февраля. Она будет зависеть от уровня инфляции предыдущего года.

Вторая индексация будет зависеть от доходов Социального фонда, которые, в свою очередь, зависят от поступающих в него страховых взносов. Она пройдёт с 1 апреля. Эта прибавка будет зависеть от роста зарплат в стране.

Какие разовые выплаты получат пенсионеры с 1 января 2026 года

В 2026 году единовременная выплата всех пенсионных накоплений составит в среднем по стране 68,1 тысячи рублей. Таковы данные из проекта бюджета Социального фонда России. Получить эту выплату в следующем году смогут 705,9 тысячи россиян.

Кстати, пенсионные накопления можно не забирать всей суммой сразу. Есть и другие варианты. В частности, деньги можно получить срочной пенсионной выплатой, продолжительность которой выбирается самостоятельно, и ежемесячной выплатой пожизненно.

Какие разовые выплаты пенсионеры получат этой осенью

В октябре пенсионеры получают разовую доплату ко Дню пожилого человека. Эта мера поддержки действует на региональном уровне. Суммы выплат и категории получателей различаются в зависимости от места проживания получателей.

— День пожилого человека отмечается 1 октября. Многим уже перевели разовую выплату к этой дате. Если пенсионер не получил доплату, то стоит уточнить, есть ли такая мера поддержки в вашем регионе. Если да, то нужно уточнить, подходите ли вы под категорию получателей выплаты. Например, пенсионеры получают доплату к празднику каждый год в Челябинской, Рязанской, Ярославской областях, в Ямало-Ненецком АО и во многих других регионах, — рассказала юрист Елена Кузнецова

Она добавила, что суммы всегда разные. Они зависят и от возраста получателя, и от его статуса, и от региона. Как правило, это от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Какие разовые выплаты получат пенсионеры к личным праздникам

Если у пенсионера день рождения или юбилей совместной жизни с супругом, то он может рассчитывать на разовые выплаты. Эта мера поддержки адресная и работает не по всей стране. Такие выплаты делают на региональном уровне.

— Условия получения выплат тут тоже индивидуальны. Например, в Москве единовременная выплата семьям на юбилей супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем составляет 27 972 рубля. Если пара прожила в браке 55 и 60 лет, то они получат уже 34 964 рубля, а если 65 и 70 лет, то 41 955 рублей. В Ленинградской области единовременная выплата к 90-летнему юбилею составляет 15 000 рублей; 95-летнему — 20 000 рублей, а к 100-летнему и далее ежегодно человек получает по 25 000 рублей, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева