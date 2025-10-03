На следующей неделе установится аномальный курс доллара. Какой уровень пробьёт рубль Оглавление К началу октября на валютном рынке сложилась необычная ситуация Что произойдёт на валютном рынке с 6 по 12 октября На валютном рынке сложилась аномальная ситуация. Курс доллара меняется вопреки привычным тенденциям. Какие события ждут аналитики на следующей неделе и сколько будет стоить рубль? 2 октября, 21:51 Экономисты сделали прогноз курса рубля на неделю с 6 по 12 октября. Обложка © ТАСС / Олег Елков

К началу октября на валютном рынке сложилась необычная ситуация

Курс рубля в начале октября остаётся стабильным: доллар держится в диапазоне 81–82 рублей, а евро — около 86–87. Ещё в конце сентября инвесторы закладывали возможность укрепления доллара, но этого не произошло. Главная причина устойчивости российской валюты связана с политикой ЦБ. На этот момент обратил внимание аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Он отметил, что регулятор в сентябре снизил ключевую ставку всего на один процентный пункт — до 17%. При этом консенсус-прогноз сейчас указывает на то, что в октябре ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. Это решение воспринимается рынком как сигнал осторожности. Банк России не готов резко смягчать денежно-кредитную политику, так как приоритетом остаётся контроль над инфляцией.

Более того, рубль, вопреки привычным закономерностям, с завершением налогового периода не ослабился, а пошёл на укрепление. Это могло быть связано с разовой крупной продажей валюты, а также пересмотром ожиданий по темпам снижения ключевой ставки из-за налоговых предложений Минфина в проекте трёхлетнего федерального бюджета. Сыграла роль и негативная статистика, из-за которой растут сомнения в изменении ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ. Так охарактеризовал обстановку на рынке инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

В августе нормы для экспортёров по репатриации и продаже валютной выручки на внутреннем рынке были обнулены. Теперь экспортёры реализуют валюту менее равномерно. При этом на низколиквидном рынке курс могут двигать даже относительно небольшие объёмы продаж.

Рост НДС с 20% до 22%, заложенный в проекте бюджета, заставил экономистов по-новому взглянуть на траекторию ключевой ставки. Теперь консенсус ожиданий на конец года — 16% против 14–15% ранее. Более низкие темпы снижения ключевой ставки фундаментально благоприятны для рубля.

— Более того, динамика восстановления потребления и кредитования, высокие инфляционные ожидания, сохранение высоких темпов зарплат и острая геополитика оставляют мало шансов на снижение ключевой ставки в октябре, — добавил Александр Бахтин.

Он также отметил, что 3 октября выйдет отчёт по рынку труда США за сентябрь. Эти данные могут повлиять на позиции глобального доллара (DXY).

— Рубль войдёт в новую неделю на сильной ноте: доллар США удерживается в диапазоне 82–83 рублей, снижение наблюдается уже несколько дней. Поддержку дают ожидания замедления или паузы в смягчении политики ЦБ, ежедневные продажи юаней регулятором, снижение локального спроса на иностранную валюту и внешняя слабость доллара. Дополнительно помогает «праздничный фактор» в Китае: на споте по юаню — пауза до 9 октября, что снимает часть спроса и выравнивает ликвидность. Этот комплекс факторов компенсирует негатив от падения нефти примерно на 7% за неделю и геополитических рисков, — рассказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

5 октября пройдёт заседание ОПЕК+, и решения картеля по добыче нефти сразу отразятся на динамике курса. 6 октября завершаются продажи валюты Минфина, что может убрать техническую опору для рубля. Возвращение китайских площадок к торгам 9 октября восстановит ликвидность в юаневых расчётах, что поможет сгладить резкие движения. На эти события обратил внимание предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Что произойдёт на валютном рынке с 6 по 12 октября

На будущей неделе курсовая волатильность может оставаться высокой. Можно ожидать доллар в области 81–84, юань — 11,2–11,7. Накопленный эффект от более ранних снижений ключевой ставки, восстановление импорта и санкционное давление на экспортную выручку продолжат системно давить на рубль, поэтому больше шансов на продвижение валют ближе к верхним границам указанных диапазонов. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

— На следующей неделе курсы иностранных валют, скорее всего, уже стабилизируются и прекратят падать. Эмоции поутихнут, и участники будут оценивать перспективы. К концу осени и года цели не меняем: доллар в области 85–90, евро за 100, юань над 12. Факторы прогноза — расширение риск-премии на фоне эскалации, сокращение экспорта и предложения валюты и восстановление импорта и спроса на валюту, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Андрей Лобода считает, что на следующей неделе ключевыми ориентирами станут обновлённые параметры операций ЦБ по бюджетному правилу, внешняя статистика и динамика доллара США. Базовый сценарий — консолидация доллара в коридоре 81–84 рублей при сохранении текущих мер ЦБ и слабой американской валюте. Баланс факторов складывается пока в пользу стабильности рубля не ниже 81 за доллар.

— Базовый сценарий предполагает, что доллар продолжит торговаться в диапазоне 81–83 рублей, а евро — 86–88. Рубль остаётся под контролем ЦБ, и резких движений на валютном рынке пока не предвидится, — полагает Алексей Лоссан.

По оценкам Дениса Астафьева, на следующей неделе основной сценарий — сохранение диапазона 81–83 рубля за доллар с повышенной волатильностью.

— После того скачка в середине сентября, когда доллар подрастал до 85–86 рублей, наша валюта уверенно вернулась к уровню 81–82 рублей и закрепилась там. На следующей неделе ожидаю продолжения стабильной динамики в этом же диапазоне с возможными колебаниями в пределах 81–86 рублей за доллар, — отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Он добавил, что в целом российская валюта сохраняет устойчивость благодаря фундаментальным факторам — профициту торгового баланса и жёсткой денежно-кредитной политике.

