С 1 октября сделают крупную прибавку к зарплатам. Кому повысят оклады и сделают доплаты Оглавление Кому повысят зарплату на федеральном уровне Кому повысят зарплату с 1 октября на региональном уровне С 1 октября пройдёт индексация зарплат. Её проведут и на федеральном, и на региональном уровнях. Кто станет получать больше и на сколько? 12 сентября, 21:25 Юристы рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Didok

Кому повысят зарплату на федеральном уровне

С 1 октября 2025 года в рамках Распоряжения Правительства РФ от 01.08.2025 № 2071-р будут проиндексированы на 7,6% заработные платы работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Прибавка затронет также работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Также в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2025 № 464 с 1 октября 2025 года на 4,5% повысят оклады контрактникам и призывникам; служащим войск нацгвардии со званиями полиции; сотрудникам ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; работникам службы принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов; руководству федеральной фельдъегерской связи.

Кому повысят зарплату с 1 октября на региональном уровне

На уровне регионов повысят зарплату государственным и муниципальным служащим. Так, в Брянской области с 1 октября 2025 года проведут индексацию тарифных ставок, окладов и ставок заработной платы работников государственных учреждений Брянской области. Прибавка составит 4,5%.

В Приморском крае с 1 октября 2025 года на 4,5% проиндексируют ежемесячное денежное вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и губернатора Приморского края; оклады месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края; должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.

Во Владивостоке с 1 октября на 4,5% повысят оклады работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа.

— В Рязанской области проведут индексацию заработной платы работников государственных учреждений. На 4,5% вырастут размеры окладов, ставок заработной платы. В Свердловской области также с 1 октября 2025 года повысят зарплату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений Свердловской области на 4,5%, — отметила Оксана Красовская.

В Тульской области в рамках Распоряжения Правительства Тульской области от 20.06.2025 № 252-р «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений (организаций) Тульской области» с 1 октября 2025 года также повысят оклады работников государственных учреждений региона. Прибавка составит 4,5%.

В Псковской области с 1 октября 2025 года будут проиндексированы должностные оклады работников бюджетной сферы региона, указанные в ст. 1 Закона Псковской области от 07.10.2010 № 1006-ОЗ «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

В Архангельской области на 4% повысят оклады, ставки заработной платы работников государственных учреждений региона.

— В Ростовской области повысят размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области, размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений Ростовской области. С 1 октября 2025 года они вырастут на 7,6%, — отметила Оксана Красовская.

В Волгоградской области проведут с 1 октября 2025 года на 4,5% индексацию фонда оплаты труда работников государственных органов, денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения сотрудников, замещающих государственные должности.

В Свердловской области с 1 октября 2025 года индексация затронет работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений региона. Им повысят минимальные размеры окладов, ставок заработной платы на 4,5%.

Авторы Нина Важдаева