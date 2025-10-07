Экономист рассказал, как к старости увеличить пенсию почти на миллион рублей

Повысить финансовую защищённость на пенсии можно тремя способами — официальной работой, личными сбережениями и участием в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом Общественной службе новостей рассказал член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, государственная пенсия складывается из фиксированной выплаты — в 2025 году это 8 907 рублей, — и стоимости пенсионных баллов. Сейчас один балл оценивается в 145 рублей. Чтобы получать пенсию, нужно 15 лет стажа и 30 баллов. Баллы начисляются только при официальном трудоустройстве, напомнил эксперт:

«Работа в тени — путь к мизерной пенсии. Лучше зарабатывать баллы и параллельно копить самостоятельно».

Беляев советует откладывать не менее 10% дохода — на депозит или другие инструменты с процентом. Это позволит со временем выйти в темп с инфляцией и не потерять сбережения.

Отдельно экономист выделил программу долгосрочных сбережений (ПДС), по которой государство удваивает ежегодные взносы до 36 тыс. рублей. За десять лет можно накопить 800–900 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.

«100% доходности вы нигде не получите. А три тысячи в месяц посильны почти для всех», — отметил он.

Средства по ПДС можно начать использовать за пять лет до выхода на пенсию, а в отличие от обычных выплат — они передаются по наследству.

Напомним, что в ноябре 2025 года в России планируется перерасчет пенсий для трех категорий граждан: получателей страховых пенсий по старости, членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Наиболее значительное повышение коснётся граждан, достигших 80-летнего возраста в октябре 2025 года, у которых фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в 2,15 раза - с 8907,70 рубля до 19129,40 рубля, что с учётом надбавки за уход может привести к увеличению общей суммы пенсии с 34939 рублей до 45160,7 рубля.