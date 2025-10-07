Экономист раскрыл, кому ждать прибавки к пенсии в ноябре

В ноябре 2025 года в России проведут перерасчёт пенсий сразу для трёх категорий граждан. Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, повышение коснётся получателей страховых пенсий по старости, членов лётных экипажей гражданской авиации и тех, кто работает в угольной промышленности.

«Во-первых, увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер повышения составит 8907,70 рубля плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей. Таким образом, фиксированная выплата к пенсии вырастет с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Например, если в октябре пенсионер получал 34 939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия увеличится до 45 160,7 рубля», — указал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Балынин дополнил, что для пилотов и других членов экипажей доплаты назначают при стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если человек уволился по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. По словам специалиста, величина прибавки к пенсии будет определяться в каждом случае отдельно, а корректировка будет произведена вместе с начислением пенсионных выплат.

Перерасчёт для шахтёров получат те, кто проработал не менее 25 лет в добыче угля или строительстве шахт. Для горнорабочих очистного забоя и проходчиков минимальный стаж сокращён до 20 лет. Балынин отметил, что все доплаты будут выплачены вместе с основной пенсией, а перерасчёт проведут автоматически на основании документов, поданных до 30 сентября текущего года.

Как сообщает Социальный фонд России, среднестатистическая пенсия в РФ в августе составила 23 519 рублей.

А ранее россиянам назвали размер средней пенсии на конец 2026 года. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что выплаты по старости неработающим и работающим пенсионерам будут повышены в России на 7,6%. Кроме того, в Госдуме рассказали, что пожилые граждане смогут получить накопительную пенсию до 440 тысяч разом.