В Госдуме объяснили, как пенсионерам легально заработать и сохранить пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что пенсионеры в России могут официально зарегистрироваться как самозанятые и работать на себя, не лишаясь пенсии и льгот. По его словам, налог на профессиональный доход устроен иначе, чем для обычных предпринимателей, поэтому наличие статуса самозанятого не влияет на пенсию.

Для регистрации достаточно воспользоваться приложением «Мой налог» или порталом «Госуслуги». После регистрации пенсионер может легально получать доход от услуг или работы без сложной бухгалтерии и с минимальной налоговой нагрузкой. Однако закон запрещает самозанятым перепродавать чужие товары, заключать посреднические договоры, нанимать работников.

«Нельзя использовать режим для деятельности, связанной с подакцизными товарами или добычей полезных ископаемых. Зато вполне можно оказывать услуги, консультировать, выполнять заказы фрилансеров, работать репетитором, мастером или сдавать жильё в аренду», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Говырин добавил, что это удобный способ легализовать подработку, при этом сохранить соцгарантии и получать пенсию без риска её потери.

