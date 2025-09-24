Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:23

Минэк пообещал не трогать самозанятых до 2028 года

Глава Минэка Решетников: Режим работы самозанятых не изменится до 2028 года

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Правительство России не планирует менять режим работы для самозанятых граждан как минимум до 2028 года. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — пообещал глава Минэка.

В то же время Решетников добавил, что это не снимает ответственности с недобросовестных работодателей, которые пытаются заменить трудовые договоры наймом самозанятых. По словам министра, Минтруд и Роструд уже готовят необходимые меры для решения этой проблемы.

«Передышка для бизнеса»: Путин разрешил до 6 месяцев каникул по кредитам
«Передышка для бизнеса»: Путин разрешил до 6 месяцев каникул по кредитам

Ранее министр экономического развития Максим Решетников выступил с инициативой о разработке новой модели, призванной заменить действующий режим для самозанятых. По его оценке, для решения вопросов в сфере трудовых отношений необходим системный подход и усиление контроля.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar