Минэк пообещал не трогать самозанятых до 2028 года

Правительство России не планирует менять режим работы для самозанятых граждан как минимум до 2028 года. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — пообещал глава Минэка.

В то же время Решетников добавил, что это не снимает ответственности с недобросовестных работодателей, которые пытаются заменить трудовые договоры наймом самозанятых. По словам министра, Минтруд и Роструд уже готовят необходимые меры для решения этой проблемы.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников выступил с инициативой о разработке новой модели, призванной заменить действующий режим для самозанятых. По его оценке, для решения вопросов в сфере трудовых отношений необходим системный подход и усиление контроля.