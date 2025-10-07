В Госдуме хотят «задним числом» проиндексировать пенсии работающих россиян за 8 лет

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой о проведении масштабного перерасчёта пенсионных выплат для работающих пенсионеров за 8 лет. Соответствующая законодательная инициатива направлена на заключение в правительство РФ. Соавтором инициативы выступил депутат партийной фракции в Госдуме Валерий Гартунг, узнал Life.ru.

Лидер партии Сергей Миронов призывает «задним числом» проиндексировать пенсии за период с 2016 по 2024 год и перечислить недополученные средства работающим пенсионерам. Законопроект предполагает пересчёт страховых пенсий.

С января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена по инициативе президента Владимира Путина, что затронуло 7,8 миллиона россиян.

Напомним, что в ноябре 2025 года в России планируется перерасчет пенсий для трех категорий граждан: получателей страховых пенсий по старости, членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Наиболее значительное повышение коснётся граждан, достигших 80-летнего возраста в октябре 2025 года, у которых фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в 2,15 раза - с 8907,70 рубля до 19129,40 рубля, что с учётом надбавки за уход может привести к увеличению общей суммы пенсии с 34939 рублей до 45160,7 рубля.