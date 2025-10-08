Россияне назвали достойной пенсию около 50 тысяч рублей

Достойный размер пенсии, по мнению большинства россиян, начинается от 49 800 рублей в месяц. При этом москвичи считают, что для безбедной старости им хватит 52 500, за ними петербуржцы (51 900 руб.), Хабаровск (50 100 руб.), Тюмень (49 500 руб.) и Владивосток (49 400 руб.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Возраст отражается на запросах: респонденты старше 45 лет называют хорошей пенсию в 50 800 рублей, молодёжь до 35 лет — 48 300, а люди 35–45 лет — 51 500 руб. Мужчины в своих прогнозах немного более амбициозны, чем женщины (50 300 против 49 400 руб.). Запросы россиян также меняются в зависимости от уровня их образования. Выпускники вузов хотели бы получать пенсию в 51 200, люди со средним профессиональным образованием — 50 100 рублей.

Уровень дохода тоже влияет на ожидания от пенсии: те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. руб., рассчитывают на 52 100 руб., а люди с доходом до 50 тыс. — на пенсию в 47 200 руб.

Если вам мало будет и таких денег, то ранее экономист рассказал, как к старости увеличить размер своей пенсии на миллион рублей. Самое главное в этой схеме — официальное трудоустройство, ведь работа в тени — путь к мизерным выплатам.