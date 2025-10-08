Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 07:30

Россияне назвали достойной пенсию около 50 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Достойный размер пенсии, по мнению большинства россиян, начинается от 49 800 рублей в месяц. При этом москвичи считают, что для безбедной старости им хватит 52 500, за ними петербуржцы (51 900 руб.), Хабаровск (50 100 руб.), Тюмень (49 500 руб.) и Владивосток (49 400 руб.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Возраст отражается на запросах: респонденты старше 45 лет называют хорошей пенсию в 50 800 рублей, молодёжь до 35 лет — 48 300, а люди 35–45 лет — 51 500 руб. Мужчины в своих прогнозах немного более амбициозны, чем женщины (50 300 против 49 400 руб.). Запросы россиян также меняются в зависимости от уровня их образования. Выпускники вузов хотели бы получать пенсию в 51 200, люди со средним профессиональным образованием — 50 100 рублей.

Уровень дохода тоже влияет на ожидания от пенсии: те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. руб., рассчитывают на 52 100 руб., а люди с доходом до 50 тыс. — на пенсию в 47 200 руб.

С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты
С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты

Если вам мало будет и таких денег, то ранее экономист рассказал, как к старости увеличить размер своей пенсии на миллион рублей. Самое главное в этой схеме — официальное трудоустройство, ведь работа в тени — путь к мизерным выплатам.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Пенсии
  • Бабушки и дедушки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar