Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 14:19

Пенсия в ₽50 тысяч станет реальностью для россиян с заработком около ₽120 тысяч

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России коэффициент замещения страховой пенсией утраченного заработка составляет 40%. Для получения пенсии около 50 тысяч рублей необходимо иметь официальный доход примерно 120 тысяч рублей в месяц, пояснила в беседе с «Ридусом» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, средняя зарплата сегодня составляет около 100 тысяч рублей, что означает, что в ближайшие годы пенсия в 50 тысяч рублей станет достижимой для многих граждан. Кроме того, к концу 2026 года средний размер страховой пенсии неработающих пожилых людей ожидается на уровне 27 тысяч рублей.

Россиянам раскрыли размер будущей пенсии при средней зарплате в 2026 году
Россиянам раскрыли размер будущей пенсии при средней зарплате в 2026 году

Напомним, ранее россияне назвали достойной пенсию около 50 тысяч рублей. При этом запросы граждан также меняются в зависимости от уровня их образования. Выпускники вузов хотели бы получать пенсию в 51 200, люди со средним профессиональным образованием — 50 100 рублей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar