Пенсия в ₽50 тысяч станет реальностью для россиян с заработком около ₽120 тысяч

В России коэффициент замещения страховой пенсией утраченного заработка составляет 40%. Для получения пенсии около 50 тысяч рублей необходимо иметь официальный доход примерно 120 тысяч рублей в месяц, пояснила в беседе с «Ридусом» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, средняя зарплата сегодня составляет около 100 тысяч рублей, что означает, что в ближайшие годы пенсия в 50 тысяч рублей станет достижимой для многих граждан. Кроме того, к концу 2026 года средний размер страховой пенсии неработающих пожилых людей ожидается на уровне 27 тысяч рублей.

Напомним, ранее россияне назвали достойной пенсию около 50 тысяч рублей. При этом запросы граждан также меняются в зависимости от уровня их образования. Выпускники вузов хотели бы получать пенсию в 51 200, люди со средним профессиональным образованием — 50 100 рублей.