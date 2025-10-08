Соцфонд назвал размер пенсии по гособеспечению на 2026 год

В 2026 году объём финансирования выплат по государственному пенсионному обеспечению достигнет почти триллиона рублей, а их средний размер составит 22 617 рублей. Такую информацию озвучил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в ходе заседания думского комитета по вопросам семьи и детства.

«На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению будет направлен почти триллион рублей — 904 млрд рублей. Почему эти пенсии важны? Поскольку они выплачиваются детям-инвалидам. Это и дети-инвалиды, потерявшие родителей. Размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 рублей», — сказал глава СФР.

По словам Чиркова, эти средства имеют особое социальное значение, так как предназначаются в том числе для детей с инвалидностью и сирот. Глава СФР добавил, что данная категория выплат является ежемесячной денежной мерой поддержки от государства, призванной компенсировать гражданам утраченный заработок. Он напомнил, что система включает в себя пять видов выплат: за выслугу лет, по старости, по случаю утраты кормильца, по инвалидности и социальную пенсию.

