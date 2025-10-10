В ноябре часть российских пенсионеров получит пенсию с учётом перерасчёта

В ноябре отдельные категории российских пенсионеров получат перерасчёт выплат с прибавкой от полутора до трёх тысяч рублей. Данное заявление сделал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с RT.

Парламентарий уточнил, что ежеквартальный перерасчёт традиционно затрагивает работников лётных экипажей и угольной промышленности. Размер доплаты определяется степенью вредности условий труда и продолжительностью специального стажа работы.

«Доплата зависит от степени вредности и продолжительности специального стажа. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада», — пояснил парламентарий.

Ноябрьское повышение выплат для этих категорий составит от 2 до 5% с учётом инфляционного коэффициента 1,076. Гаврилов подчеркнул, что вся процедура осуществляется автоматически на основе данных Единой информационной системы и трудовых книжек. Пенсионерам не требуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для получения перерасчёта.

По данным Росстата, в России средний размер пенсии опустился ниже четверти от средней заработной платы. В первой половине 2025 года пенсия составила 23 тысячи рублей, в то время как зарплата – около 100 тысяч рублей. Это минимальный уровень за последние 17 лет.