21 октября, 11:29

Госдума утвердила закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статусов ветерана и инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022–2023 годах соглашения с Минобороны РФ. Ранее статус ветерана боевых действий предоставлялся только добровольцам СВО.

На новых ветеранов будут распространяться меры социальной поддержки, включая льготы на оплату ЖКУ, первоочередное право на жильё из государственного и муниципального фонда, а также льготы при получении медицинской помощи. Поправками ко второму чтению уточняется, что ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания лиц ветеранами боевых действий.

Ранее Минфин РФ предложил освободить от страховых взносов выплаты работникам, призванным на военную службу и находящимся в зоне СВО. Инициатива распространяется на сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих специалистов вне зависимости от срока действия их контрактов, что станет дополнительной мерой финансовой поддержки защитников Отечества.

