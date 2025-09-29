Минфин призвал освободить от страховых взносов выплаты служащим на СВО работникам

Выплаты работникам, призванным на военную службу и находящимся в зоне СВО, потенциально могут быть освобождены от страховых взносов. Такую инициативу предложили в Министерстве финансов России. Об этом следует из материалов на сайте ведомства.

«Документом предлагается ряд положений, направленных на адресную помощь семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей», — говорится в сообщении.

Речь идёт о полном освобождении выплат от страховых взносов для работников организаций, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих специалистов, проходящих службу в рамках специальной военной операции. Это предложение распространяется вне зависимости от срока действия контрактов. Инициатива направлена на поддержку военнослужащих и упрощение финансового обеспечения.

Ранее сообщалось, что 24 сентября 2025 года Минфин предложил внести изменения в налоговый кодекс, которые планируется ввести с 1 января 2026 года. Нововведения затронут почти всех предпринимателей и, вероятно, окажут влияние на цены товаров для потребителей. Среди ключевых изменений — повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%, что, по оценкам экспертов, позволит бюджету дополнительно получить более 1 триллиона рублей. Обо всех изменениях читайте в материале Life.ru.