Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:48

В России пересмотрят порядок начисления выплат мобилизованным при увольнении со службы

Минобороны РФ предложило прекращать выплаты мобилизованным в день сдачи дел

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Министерство обороны России разработало поправки, определяющие последний день выплаты денежного довольствия мобилизованным гражданам при их увольнении с военной службы. Соответствующее предложение содержится в новом проекте приказа ведомства.

Согласно проекту документа, ежемесячные социальные выплаты военнослужащим, призванным в рамках мобилизации, будут производиться не до дня издания приказа об увольнении, а только до момента их освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности, что подразумевает сдачу дел и должности.

«Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)», — приводится выдержка из текста в сообщении Минобороны.

В одном из округов Пермского края в 2,5 раза увеличили выплаты бойцам СВО
В одном из округов Пермского края в 2,5 раза увеличили выплаты бойцам СВО

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин поручил кабмину подготовить предложения о беззаявительном предоставлении мер поддержки ветеранам СВО и их семьям. Для решения данной задачи планируется задействовать Единый портал госуслуг (федерального уровня), а также соответствующие региональные интернет-платформы. Срок предоставления аналитического отчета по указанному вопросу установлен до 25 сентября.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar