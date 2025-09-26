В России пересмотрят порядок начисления выплат мобилизованным при увольнении со службы

Министерство обороны России разработало поправки, определяющие последний день выплаты денежного довольствия мобилизованным гражданам при их увольнении с военной службы. Соответствующее предложение содержится в новом проекте приказа ведомства.

Согласно проекту документа, ежемесячные социальные выплаты военнослужащим, призванным в рамках мобилизации, будут производиться не до дня издания приказа об увольнении, а только до момента их освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности, что подразумевает сдачу дел и должности.

«Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)», — приводится выдержка из текста в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин поручил кабмину подготовить предложения о беззаявительном предоставлении мер поддержки ветеранам СВО и их семьям. Для решения данной задачи планируется задействовать Единый портал госуслуг (федерального уровня), а также соответствующие региональные интернет-платформы. Срок предоставления аналитического отчета по указанному вопросу установлен до 25 сентября.