В одном из округов Пермского края в 2,5 раза увеличили выплаты бойцам СВО
В Пермском крае один из округов увеличил поддержку бойцов СВО, пишет «Новый компаньон».
С 1 сентября контрактники, подписавшие соглашение с Минобороны на территории Пермского округа, получат от местных властей 250 тысяч рублей — в 2,5 раза больше прежних 100 тысяч. С учётом региональных и федеральных выплат общая сумма для бойцов составит 2,15 миллиона рублей.
