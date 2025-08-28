Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:56

Россиянина не пустили на СВО, и он пошёл в суд

В ХМАО военкомат отказался отправить местного жителя на СВО, он подал жалобу

Обложка © Life.ru/ Шедеврум

Обложка © Life.ru/ Шедеврум

Мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа горел желанием вновь надеть военную форму и отправиться на СВО, но получил отказ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что мужчина ранее служил в рядах ВС РФ и теперь вновь захотел встать на защиту родины. Однако ему отказали в заключении контракта с Минобороны. Теперь этим делом займётся местная прокуратура.

«Пообщается с ребятами»: Шнурову предложили увидеть СВО своими глазами
«Пообщается с ребятами»: Шнурову предложили увидеть СВО своими глазами

Ранее лишённый генеральского звания экс-командующий 58-й армией Иван Попов пояснил, при каких обстоятельствах готов отправиться на специальную военную операцию. Его защитник уточнил, что Попов рассматривает возможность участия в боевых действиях исключительно в статусе военачальника, а не рядового.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar