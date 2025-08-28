Россиянина не пустили на СВО, и он пошёл в суд

Мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа горел желанием вновь надеть военную форму и отправиться на СВО, но получил отказ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что мужчина ранее служил в рядах ВС РФ и теперь вновь захотел встать на защиту родины. Однако ему отказали в заключении контракта с Минобороны. Теперь этим делом займётся местная прокуратура.