Лишённый генеральского звания Иван Попов отказался идти на СВО рядовым

Лишённый генеральского звания экс-командующий 58-й армией Иван Попов пояснил, при каких обстоятельствах готов отправиться на специальную военную операцию. Его защитник, Сергей Буйновский, уточнил, что Попов рассматривает возможность участия в боевых действиях исключительно в статусе военачальника, а не рядового.

Адвокат в разговоре с Daily Storm отметил, что его подзащитный неоднократно выражал мнение, что для отправки на СВО необходимо предварительно восстановить все его права в полном объёме, то есть добиться полной реабилитации.

В настоящее время Попов, осуждённый на пять лет лишения свободы, продолжает находиться в следственном изоляторе города Тамбова. Буйновский добавил, что этапирование в колонию ещё не состоялось, и точные сроки этого перевода неизвестны. Защита готовит кассационную жалобу, которая будет подана после апелляции. Рассмотрение такого обращения, по его словам, обычно занимает от одного до двух месяцев.