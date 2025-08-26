Лишённый генеральского звания Иван Попов отказался идти на СВО рядовым
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Лишённый генеральского звания экс-командующий 58-й армией Иван Попов пояснил, при каких обстоятельствах готов отправиться на специальную военную операцию. Его защитник, Сергей Буйновский, уточнил, что Попов рассматривает возможность участия в боевых действиях исключительно в статусе военачальника, а не рядового.
Адвокат в разговоре с Daily Storm отметил, что его подзащитный неоднократно выражал мнение, что для отправки на СВО необходимо предварительно восстановить все его права в полном объёме, то есть добиться полной реабилитации.
В настоящее время Попов, осуждённый на пять лет лишения свободы, продолжает находиться в следственном изоляторе города Тамбова. Буйновский добавил, что этапирование в колонию ещё не состоялось, и точные сроки этого перевода неизвестны. Защита готовит кассационную жалобу, которая будет подана после апелляции. Рассмотрение такого обращения, по его словам, обычно занимает от одного до двух месяцев.
Сам экс-генерал вину в инкриминируемом ему мошенничестве не признаёт. Ранее он направил письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в армию. Адвокат также сообщил, что в СИЗО Попов получает множество писем с поддержкой. Тем не менее, как подчеркнул Буйновский, в ближайшее время его подзащитный не будет направлен на СВО, поскольку Министерство обороны отозвало соответствующее ходатайство, сославшись на отсутствие свободных должностей.
Напомним, генерал был арестован в мае 2024 года, а в апреле 2025-го суд вынес Попову приговор по делу о причастности к хищению 1,7 тысячи тонн металлоизделий, предназначенных для возведения так называемых «зубов дракона» на границе с Украиной. Согласно решению суда, генерал Спартак проведёт пять лет в колонии общего режима. Также его лишили звания. С самого начала процесса Попов отвергает обвинения.