Песков сдержанно высказался об ордене для приговорённого к колонии «генерала Спартака»
Песков назвал региональным решением награждение Попова в Запорожской области
Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему осуждённый на пять лет экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов с позывным Спартак получил военную награду в Запорожской области. По словам представителя Кремля, это решение исключительно региональных властей.
«Это прерогатива региональных властей. Речь идёт о региональной награде», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами. По словам представителя Кремля, юридически никаких препятствий для награждения осуждённого орденами нет.
Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении военачальников, чьи подразделения участвовали в обороне региона в 2023 году. Среди награждённых — осуждённый на пять лет экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Все военачальники удостоены ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Суд лишил звания и приговорил к 5 годам колонии генерал-майора Ивана Попова, признав виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Сам офицер вину полностью отрицает.