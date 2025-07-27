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Регион
27 июля, 07:56

Песков сдержанно высказался об ордене для приговорённого к колонии «генерала Спартака»

Песков назвал региональным решением награждение Попова в Запорожской области

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему осуждённый на пять лет экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов с позывным Спартак получил военную награду в Запорожской области. По словам представителя Кремля, это решение исключительно региональных властей.

«Это прерогатива региональных властей. Речь идёт о региональной награде», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами. По словам представителя Кремля, юридически никаких препятствий для награждения осуждённого орденами нет.

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Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении военачальников, чьи подразделения участвовали в обороне региона в 2023 году. Среди награждённых — осуждённый на пять лет экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Все военачальники удостоены ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Суд лишил звания и приговорил к 5 годам колонии генерал-майора Ивана Попова, признав виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Сам офицер вину полностью отрицает.

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Татьяна Миссуми
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