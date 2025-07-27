Песков сдержанно высказался об ордене для приговорённого к колонии «генерала Спартака»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему осуждённый на пять лет экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов с позывным Спартак получил военную награду в Запорожской области. По словам представителя Кремля, это решение исключительно региональных властей.

«Это прерогатива региональных властей. Речь идёт о региональной награде», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами. По словам представителя Кремля, юридически никаких препятствий для награждения осуждённого орденами нет.