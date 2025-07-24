Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении военачальников, чьи подразделения участвовали в обороне региона в 2023 году. Среди награждённых — ссужденный на пять лет экс-командующий 58-й армией Иван Попов.

«За проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга», — заявил Балицкий.

Все военачальники удостоены ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Среди награждённых — генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков и экс-командующий 58-й армией Иван Попов.

Балицкий отметил, что военнослужащие ВС РФ, защищая Запорожскую область, продемонстрировали самоотверженность и героизм, в результате чего украинское контрнаступление было остановлено, а противник понёс значительные потери.

Кроме того, Балицкий объявил, что на улице имени 58-й Армии в Мелитополе планируется установить барельеф в честь подвига военнослужащих.