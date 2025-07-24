Осужденного «генерала Спартака» наградили орденом за заслуги перед Запорожьем
Балицкий наградил орденом осуждённого экс-командующего 58-й армией Попова
Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении военачальников, чьи подразделения участвовали в обороне региона в 2023 году. Среди награждённых — ссужденный на пять лет экс-командующий 58-й армией Иван Попов.
«За проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга», — заявил Балицкий.
Все военачальники удостоены ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Среди награждённых — генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков и экс-командующий 58-й армией Иван Попов.
Балицкий отметил, что военнослужащие ВС РФ, защищая Запорожскую область, продемонстрировали самоотверженность и героизм, в результате чего украинское контрнаступление было остановлено, а противник понёс значительные потери.
Кроме того, Балицкий объявил, что на улице имени 58-й Армии в Мелитополе планируется установить барельеф в честь подвига военнослужащих.
Примечательно, что Попов, несмотря на нахождение под стражей по уголовному делу о мошенничестве (хищение 130 млн рублей при закупках металлопроката), оказался в числе награждённых. По версии следствия, преступная группа, в которую входил Попов, похитила более 1700 тонн металлических изделий, закупленных как гуманитарная помощь. 24 апреля этого года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. «Генерал Спартак» отреагировал на приговор стихами и улыбкой.