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13 мая, 15:17

Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Wikipedia

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор, по которому он был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог.

В жалобе содержится просьба отменить решение Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

«Прошу приговор в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и вернуть дело в суд первой инстанции на стадию подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — гласит текст документа.

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Напомним, что 24 апреля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Экс-командующего армией признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Кроме тюремного срока Попова лишили звания и назначили штраф в 800 тысяч рублей. Сам военнослужащий отреагировал на приговор стихами и улыбкой. За что судили «генерала Спартака» — читайте в материале Life.ru.

Алексей Берковиц
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