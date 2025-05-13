Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Wikipedia
Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор, по которому он был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог.
В жалобе содержится просьба отменить решение Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и направить уголовное дело на новое рассмотрение.
«Прошу приговор в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и вернуть дело в суд первой инстанции на стадию подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — гласит текст документа.
Напомним, что 24 апреля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Экс-командующего армией признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Кроме тюремного срока Попова лишили звания и назначили штраф в 800 тысяч рублей. Сам военнослужащий отреагировал на приговор стихами и улыбкой. За что судили «генерала Спартака» — читайте в материале Life.ru.