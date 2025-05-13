Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обжаловала приговор, по которому он был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог.

В жалобе содержится просьба отменить решение Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и направить уголовное дело на новое рассмотрение.