Путин заслушал доклады военных об оперативной обстановке в районе Купянска

Президент России Владимир Путин провёл совещание с военными на одном из командных пунктов группировки «Запад». В ходе встречи глава государства получил исчерпывающие доклады о развитии ситуации на различных направлениях, в том числе о положении дел в районе Купянска, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин провёл совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генштаба и командующих крупными группировками войск. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».

Ранее Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.