20 ноября, 18:25

Путин заслушал доклады военных об оперативной обстановке в районе Купянска

Президент России Владимир Путин провёл совещание с военными на одном из командных пунктов группировки «Запад». В ходе встречи глава государства получил исчерпывающие доклады о развитии ситуации на различных направлениях, в том числе о положении дел в районе Купянска, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин провёл совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генштаба и командующих крупными группировками войск. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».
Путину показали обращение потерявшего ноги бойца СВО, которому он помог два года назад
Путину показали обращение потерявшего ноги бойца СВО, которому он помог два года назад

Ранее Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.

Наталья Демьянова
