Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях в зоне СВО
Обложка © hutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединённая группировка российских войск ведёт наступательные действия почти на всех направлениях в зоне СВО.
«Войска объединённой группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — сказал Герасимов в докладе главе государства.
Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава государства подчеркнул, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.