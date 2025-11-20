Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 18:52

Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях в зоне СВО

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединённая группировка российских войск ведёт наступательные действия почти на всех направлениях в зоне СВО.

«Войска объединённой группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — сказал Герасимов в докладе главе государства.

Путин: Россияне ожидают нужных результатов СВО
Путин: Россияне ожидают нужных результатов СВО

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава государства подчеркнул, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar