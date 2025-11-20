Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединённая группировка российских войск ведёт наступательные действия почти на всех направлениях в зоне СВО.

«Войска объединённой группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — сказал Герасимов в докладе главе государства.