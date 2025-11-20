Путин заявил, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для сдачи в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения этой задачи.

Российский лидер обратился к генералу во время совещания, попросив его предоставить соответствующую информацию. Он подчеркнул важность обеспечения возможности сложить оружие для украинских военных, учитывая их текущее положение на фронте.

«Валерий Алексеевич, прошу также доложить, удаётся ли создать условия, о которых я просил, для того чтобы военнослужащие ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, учитывая то положение, в котором они находятся», — отметил президент.

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Глава государства констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.