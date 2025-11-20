Россия и США
20 ноября, 18:41

Путин: Россияне ожидают нужных результатов СВО

Президент России Владимир Путин, находясь на командном пункте группировки «Запад», заявил, что российский народ возлагает надежды на руководство страны и армию, а также ожидает положительных итогов специальной военной операции. По его словам, главной целью по-прежнему является полное достижение задач, поставленных перед СВО.

«И решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ждёт нужного стране результата», — сказал глава государства.

Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Президент провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».


