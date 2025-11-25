После освобождения Купянска российские войска могут развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска, полагает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что ВС РФ активно растягивают силы противника по всей линии боевого соприкосновения — от Харьковской до Запорожской области.

«Я думаю, что после Купянска не остановятся наступательные действия в районе Харьковской области», — цитирует чиновника kp.ru.

По его словам, основной удар будет сосредоточен на агломерации Дружковка, Доброполье, Славянск и Краматорск. Кимаковский подчеркнул, что этот регион имеет особое значение как место, где началась «русская весна», и именно здесь следует ожидать концентрации основных усилий Армии России.