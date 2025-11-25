Советник главы ДНР раскрыл планы Армии России после освобождения Купянска
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
После освобождения Купянска российские войска могут развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска, полагает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что ВС РФ активно растягивают силы противника по всей линии боевого соприкосновения — от Харьковской до Запорожской области.
«Я думаю, что после Купянска не остановятся наступательные действия в районе Харьковской области», — цитирует чиновника kp.ru.
По его словам, основной удар будет сосредоточен на агломерации Дружковка, Доброполье, Славянск и Краматорск. Кимаковский подчеркнул, что этот регион имеет особое значение как место, где началась «русская весна», и именно здесь следует ожидать концентрации основных усилий Армии России.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. ВСУ потеряли около 3,2 тысячи бойцов за время боёв за Купянск. После взятия города ВС РФ замкнули кольцо вокруг украинской группировки. Кроме того, Путин предупредил о неизбежности повторения ситуации в Купянске на других участках фронта.
