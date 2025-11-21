Ситуация вокруг Купянска будет неизбежно повторяться на других ключевых участках фронта, если украинское руководство продолжит игнорировать мирные инициативы. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания с Совбезом, отметив, что такой расклад Россию устраивает, принимая во внимание динамику на фронте.

Глава государства констатировал, что ВС РФ установили полный контроль над Купянском ещё 4 ноября. Он уточнил, что к указанному моменту город практически полностью перешёл под контроль российских подразделений. Военным оставалось лишь провести зачистку отдельных районов и улиц, поскольку судьба населённого пункта была окончательно решена.

«Если киевские вожди не хотят обсуждать предложения президента Трампа, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал Путин.

Президент подтвердил, что подобное развитие событий отвечает интересам России, поскольку способствует достижению целей специальной военной операции военным путём. Он подчеркнул закономерность такого исхода при отказе противоположной стороны от урегулирования. При этом российский лидер вновь обозначил готовность Москвы к мирным переговорам.

«В целом нас это устраивает, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём в ходе вооружённой борьбы», — ответил он.

Ранее Путин во время заседания с Совбезом отметил, что Украина и её европейские партнёры продолжают пребывать в иллюзиях относительно возможности нанесения России стратегического поражения на поле боя. Глава государства предположил, что подобная позиция вызвана не столько недостатком информации, сколько полным отсутствием достоверных сведений о реальной обстановке на фронте.