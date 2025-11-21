Россия и США
21 ноября, 17:58

Путин назвал план Трампа модернизированным после саммита на Аляске

Обложка © kremlin.ru

Американский мирный план по Украине, изначально разработанный на Аляске, был обновлён и теперь состоит из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом. Глава государства назвал план «модернизированным».

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определённая пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом [США Дональдом] Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана, уже из 28 пунктов», — пояснил президент.

Также Путин на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.

