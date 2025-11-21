Путин назвал план Трампа модернизированным после саммита на Аляске

Американский мирный план по Украине, изначально разработанный на Аляске, был обновлён и теперь состоит из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом. Глава государства назвал план «модернизированным».



«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определённая пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом [США Дональдом] Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана, уже из 28 пунктов», — пояснил президент.

