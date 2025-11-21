Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов

Российская сторона получила от Соединённых Штатов Америки мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — указал Путин.

Глава государства отметил, что план, представленный администрацией Трампа, может стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.

Как ранее сообщалось, вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. Глава государства предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам Путин ожидает выступления главы МИД Сергея Лаврова.