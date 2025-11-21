Россия и США
21 ноября, 17:42

Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов

Обложка © kremlin.ru

Российская сторона получила от Соединённых Штатов Америки мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — указал Путин.

Глава государства отметил, что план, представленный администрацией Трампа, может стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.

Трамп объявил о дедлайне для Киева по мирному плану
Как ранее сообщалось, вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. Глава государства предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам Путин ожидает выступления главы МИД Сергея Лаврова.

