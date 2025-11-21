Россия и США
21 ноября, 17:35

Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам Путин ожидает выступления главы МИД Сергея Лаврова.

«Уважаемые коллеги, добрый вечер! У нас сегодня два вопроса важных: о приоритетах российского председательства в ОДКБ в 2026 году и о стратегии действий РФ по борьбе с практиками неоколониализма», — сказал глава государства, открывая совещание

Предыдущее оперативное совещание постоянных членов Совбеза состоялось 14 ноября. В рамках заседания рассматривались вопросы противодействия преступности в области информационно-коммуникационных технологий, с соответствующим докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

