Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Владимира Путина, который охарактеризовал политическое руководство Украины как преступную группировку. Песков уточнил, что это заявление является официальной и точной квалификацией киевского режима, данной российским лидером.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание журналистов на контекст этого заявления. По словам Пескова, президент, выступая накануне, реагировал на информацию, озвученную начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Он докладывал, что политическое руководство Украины отказывается отдавать приказы сдавшимся в плен военнослужащим, оказавшимся в окружении.

Комментируя эту ситуацию, Песков пояснил, что именно в этот момент глава государства и Верховный главнокомандующий дал принципиальную оценку как самому киевскому режиму, так и его действующему руководству.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Купянска. Он также сообщил, что под контролем российских сил находится более 80% территории Волчанска. В то же время Генштаб ВСУ официально факт потери Купянска не подтверждает, заявляя о проведении контрдиверсионных мероприятий.