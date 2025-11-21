Песков: Режиму Зеленскому нужно соглашаться на мир немедленно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев должен как можно скорее принять решение о мирном урегулировании. По его словам, позднее возможности для манёвра у украинского руководства «будут сокращаться» из-за потери территорий.

«Эффективная работа Вооружённых сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Делать это именно сейчас, не потом.<...> Режим должен принять ответственное решение и сделать это сейчас», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что в Кремле считают любое время подходящим для мирного урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путём. Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной, независимо от обстановки на линии боевого соприкосновения, внутриполитической ситуации в Киеве или сезонных факторов.