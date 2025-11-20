Песков заявил, что для мирного урегулирования любое время — «лучшее»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают любое время подходящим для мирного урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путём. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о текущей ситуации.

«Любое время — лучшее для мирного урегулирования. Для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной, независимо от обстановки на линии боевого соприкосновения, внутриполитической ситуации в Киеве или сезонных факторов.

Заявление прозвучало на фоне регулярных сообщений Минобороны РФ о продвижении российских войск, обострения политической ситуации на Украине и приближения зимнего периода, который традиционно осложняет боевые действия и гуманитарную обстановку.