Трамп лично одобрил новый мирный план по Украине из 28 пунктов

Президент США Дональд Трамп утвердил комплексный мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Соответствующую информацию передаёт телеканал NBC со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Как указывает телеканал, документ разрабатывался в условиях конфиденциальности на протяжении нескольких недель. В процессе подготовки участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а также с украинскими официальными лицами.

«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и в чём нуждается для достижения прочного мира», — отметил источник NBC.

При этом собеседник телеканала отказался раскрывать конкретные детали документа. Европейский чиновник и источник, близкий к украинскому руководству, заявил, что Киев не принимал участия в непосредственной подготовке данного документа. Украинскую сторону проинформировали о плане лишь в общих чертах. Полное ознакомление с предложением ещё предстоит, а сроки его финального согласования совпали с визитом на Украину американской военной делегации. Эта делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом прибыла для обсуждения военных технологий и оказания содействия в возобновлении мирного процесса.

Ранее стало известно, что публикация деталей американского плана по урегулированию украинского конфликта вызвала серьёзную озабоченность у европейских союзников Соединённых Штатов. Европейские официальные лица выразили опасения, что Вашингтон может пойти на существенные уступки в пользу Москвы для достижения скорейшего прекращения боевых действий.