20 ноября, 07:52

WSJ заявила, что новый план Трампа по Украине совпадает с предложениями Путина

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине практически повторяет ключевые предложения главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои информированные источники.

Как указывает газета, элементы подхода Трампа соответствуют тому, что Путин предлагал ещё на саммите на Аляске. В Вашингтоне при этом рассчитывают, что Москва пойдёт на сделку ради возможности снять экономические санкции и оживить отношения с Западом.

Ранее Life.ru писал, что Киев и европейские столицы потрясены утечкой о якобы тайных американо-российских переговорах по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что американский спецпосланник Стив Уиткофф начал разработку плана после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Особое изумление в ЕС вызывает тот факт, что инициатива исходит от администрации Трампа, учитывая прежние довольно резкие оценки Белого дома.

