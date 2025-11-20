Стабильное политическое решение украинского кризиса достижимо исключительно при условии ликвидации его глубинных источников — такой позиции придерживается российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В статье для лаосских СМИ, посвящённой 65-летию установления дипломатических отношений между государствами, глава внешнеполитического ведомства детализировал подход Москвы.

«Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путём устранения его первопричин», — констатировал министр.

В числе обязательных условий он назвал надёжные гарантии безопасности для Российской Федерации и устранение рисков, порождаемых наступательной экспансией Североатлантического альянса.

Особый акцент Лавров сделал на необходимости прекратить попытки интеграции Украины в военные структуры НАТО. Параллельно глава дипломатии обозначил другую принципиальную задачу — обеспечение полного соблюдения прав русскоязычного населения на территориях, подконтрольных киевским властям.