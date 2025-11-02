«Рано или поздно раны заживут»: В Госдуме высказались о сроках нового раунда переговоров с Киевом
В Госдуме высказались о сроках нового раунда переговоров с Киевом
Новый раунд переговоров между Россией и Украиной непременно состоится, однако конкретные сроки их проведения остаются под вопросом из-за противодействия ряда западных государств. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что множество стран выражают готовность содействовать организации диалога, включая Турцию и Венгрию, которые заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта. По его словам, сроки проведения переговоров во многом зависят от тщательности подготовительного процесса и эффективности работы соответствующих структур, прежде всего в США и России.
Чепа обратил внимание на активное противодействие процессу мирного урегулирования со стороны многих западных стран, что является одной из основных причин затягивания переговорного процесса.
«Россия изначально была готова разговаривать. И не было бы конфликта, если бы мы сумели достучаться. Но есть силы, которые этому противодействуют. И у них получается. <…> Рано или поздно заживут раны, нанесённые друг другу нашими братскими народами», — подчеркнул депутат.
При этом Чепа выразил уверенность, что переговоры обязательно состоятся, несмотря на все сложности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США по украинскому вопросу в настоящее время фактически прекращены. По словам представителя Кремля, стамбульский переговорный процесс, направленный на урегулирование конфликта, зашёл в тупик из-за отсутствия реакции со стороны Украины. Российская сторона утверждает, что Киев не отвечает на предложенный проект соглашения и не проявляет интереса к созданию рабочих групп.
