9 октября, 08:53

Песков сообщил о серьёзной паузе в переговорах России и США по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Процесс диалога России и США по ситуации на Украине в настоящий момент находится на «серьёзной паузе». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас обозначилась серьёзная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — сказал он.

Реальной угрозой для РФ могут стать поставки США не ракет Tomahawk, а JASSM

Ранее сообщалось, что представители России и США могут провести третий раунд переговоров, направленных на восстановление двусторонних отношений и устранение существующих раздражителей. Встреча точно состоится до конца осени, однако конкретные даты пока находятся в процессе согласования.

