Реальную опасность для российской обороны могут представлять не только крылатые ракеты Tomahawk, но и другие типы американского высокоточного оружия, такие как ракеты JASSM. Соответствующая оценка была предоставлена телеграм-каналом «Старше Эдды».

В публикации утверждается, что Соединённые Штаты обладают запасами в несколько тысяч единиц ракет JASSM и LRASM, которые накапливались на протяжении более чем четверти века.

«Американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей) и LRASM (противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолёт, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок Мк 41). Этот запас копился более 25 лет, и у JASSM ранних производственных серий уже отчётливо подходит срок хранения», — говорится в сообщении.

Аналитики считают вполне вероятной передачу этого вооружения Украине, поскольку истребители F-16, которые, как ожидается, поступят в ВСУ, являются штатными носителями таких ракет. Авторы канала также допускают, что в будущем Киев может получить и баллистические ракеты, ссылаясь на сдержанную реакцию Москвы на предыдущие поставки Западом целого ряда тяжёлых вооружений.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, однако без предоставления права на их применение. США используют эту меру, чтобы надавить на Москву — в этом заключается её основная цель.