Дискуссия о возможной отправке Киеву ракет Tomahawk сама по себе является шагом к эскалации и говорит о том, что Россия побеждает, а Украина не в силах что-то с этим поделать. Это повод задуматься о реальности, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не афишировать, сообщает The National Interest.

На фронте «игра» идёт по российским правилам, а ВСУ приходится лишь отбиваться. Западным столицам стоило бы сосредоточиться на усилиях по завершению конфликта, а не продолжать выжимать из Украины все соки, ведь украинцы — ресурс исчерпаемый, указывают авторы.

«Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне», — говорится в материале.

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинском бюджете не хватает 300 млрд гривен, чтобы выплачивать зарплаты солдатам ВСУ в 2026 году. В настоящее время Киев просит у западных партнёров деньги на решение этой проблемы.