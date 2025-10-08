Победа РФ близко: На Западе заявили, что США передачей ракет Tomahawk спасают Киев от гибели
Обложка © Shutterstock / FOTOOM / Pedjoni
Дискуссия о возможной отправке Киеву ракет Tomahawk сама по себе является шагом к эскалации и говорит о том, что Россия побеждает, а Украина не в силах что-то с этим поделать. Это повод задуматься о реальности, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не афишировать, сообщает The National Interest.
На фронте «игра» идёт по российским правилам, а ВСУ приходится лишь отбиваться. Западным столицам стоило бы сосредоточиться на усилиях по завершению конфликта, а не продолжать выжимать из Украины все соки, ведь украинцы — ресурс исчерпаемый, указывают авторы.
«Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне», — говорится в материале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в украинском бюджете не хватает 300 млрд гривен, чтобы выплачивать зарплаты солдатам ВСУ в 2026 году. В настоящее время Киев просит у западных партнёров деньги на решение этой проблемы.
