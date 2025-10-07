Трамп вновь посетовал, что конфликт на Украине уладить труднее, чем ситуацию в Газе

Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского кризиса может оказаться более сложной задачей, чем разрешение палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком», — сказал глава США.

Напомним, Дональд Трамп уже обсудил условия мирной сделки с ХАМАС с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор прошёл не очень гладко — премьер выразил скепсис в отношении предложения американского лидера, чем вызвал гнев главы Белого дома. При этом палестинские радикалы согласились почти на все предложения главы США, согласившись освободить заложников при объявлении прекращения огня и выходе ЦАХАЛ из Газы. По словам Трампа, первая фаза мирного процесса завершится уже на этой неделе.