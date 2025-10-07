Рэпер P. Diddy обратился к Трампу с мольбой о помиловании

Известный американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом сообщил сам американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме, о чём информирует портал TMZ.

«Я называю его Puff Daddy (переводится как «пыхтящий папочка». — Прим. Life.ru), он попросил меня о помиловании», приводит издание слова американского лидера.

Глава государства не стал раскрывать остальные детали разговора и не сообщил, планирует ли он удовлетворить ходатайство скандального музыканта.