Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 12:14

Рэпер P. Diddy обратился к Трампу с мольбой о помиловании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, noamgalai

Известный американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом сообщил сам американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме, о чём информирует портал TMZ.

«Я называю его Puff Daddy (переводится как «пыхтящий папочка». — Прим. Life.ru), он попросил меня о помиловании», приводит издание слова американского лидера.

Глава государства не стал раскрывать остальные детали разговора и не сообщил, планирует ли он удовлетворить ходатайство скандального музыканта.

«Как дважды два»: Музыкальный критик объяснил, почему P. Diddy мог заказать убийство Тупака Шакура
«Как дважды два»: Музыкальный критик объяснил, почему P. Diddy мог заказать убийство Тупака Шакура

Напомним, резонансный скандал с P. Diddy разгорелся в прошлом году, когда ему были предъявлены обвинения в перевозке женщин с целью их дальнейшей работы в сфере проституции. Также артиста обвиняют в изнасиловании: по версии следствия он сперва накачал свою жертву алкоголем и наркотиками. Федеральная прокуратура запрашивала для рэпера свыше 11 лет тюрьмы и штраф в 500 000 долларов, но нью-йорский суд приговорил Комбса с 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Адвокаты подсудимого намерены обжаловать приговор. В настоящее время в СМИ публикуются предположения о причастности Diddy к тяжким преступлениям, в том числе в Аргентине, но веских доказательств его вины в этих случаях нет.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar