Рэпер P. Diddy обратился к Трампу с мольбой о помиловании
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, noamgalai
Известный американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом сообщил сам американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме, о чём информирует портал TMZ.
«Я называю его Puff Daddy (переводится как «пыхтящий папочка». — Прим. Life.ru), он попросил меня о помиловании», приводит издание слова американского лидера.
Глава государства не стал раскрывать остальные детали разговора и не сообщил, планирует ли он удовлетворить ходатайство скандального музыканта.
Напомним, резонансный скандал с P. Diddy разгорелся в прошлом году, когда ему были предъявлены обвинения в перевозке женщин с целью их дальнейшей работы в сфере проституции. Также артиста обвиняют в изнасиловании: по версии следствия он сперва накачал свою жертву алкоголем и наркотиками. Федеральная прокуратура запрашивала для рэпера свыше 11 лет тюрьмы и штраф в 500 000 долларов, но нью-йорский суд приговорил Комбса с 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Адвокаты подсудимого намерены обжаловать приговор. В настоящее время в СМИ публикуются предположения о причастности Diddy к тяжким преступлениям, в том числе в Аргентине, но веских доказательств его вины в этих случаях нет.
