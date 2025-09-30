Прокуроры требуют для рэпера Diddy 11 лет тюрьмы

Федеральные прокуроры потребовали для рэпера Шона Комбса (Diddy) по меньшей мере 11 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Соответствующий запрос был направлен в суд, о чём сообщает агентство Reuters.

«Прокуроры попросили (у суда — Прим. Life.ru) тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев и потребовали у суда наложить на Комбса штраф в размере 500 тысяч долларов», — говорится в материале агентства.

Присяжные уже признали музыканта виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой женщин для проституции, по каждому из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. При этом коллегия присяжных полностью оправдала рэпера по более тяжким статьям о торговле людьми. Оглашение окончательного приговора по делу намечено на начало октября.