Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 сентября, 09:41

Прокуроры требуют для рэпера Diddy 11 лет тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vahan Stepanyan

Федеральные прокуроры потребовали для рэпера Шона Комбса (Diddy) по меньшей мере 11 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Соответствующий запрос был направлен в суд, о чём сообщает агентство Reuters.

«Прокуроры попросили (у суда — Прим. Life.ru) тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев и потребовали у суда наложить на Комбса штраф в размере 500 тысяч долларов», — говорится в материале агентства.

Присяжные уже признали музыканта виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой женщин для проституции, по каждому из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. При этом коллегия присяжных полностью оправдала рэпера по более тяжким статьям о торговле людьми. Оглашение окончательного приговора по делу намечено на начало октября.

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

Напомним, рэпер P. Diddy был арестован в сентябре 2024 года по делам о насилии и торговле людьми, против Шона Комбс было подано более 12 исков о сексуальном насилии. 2 июля 2025 года рэпер P. Diddy был признан виновным по двум эпизодам, связанным с организацией проституции, однако суд оправдал его по более тяжким обвинениям — в вымогательстве и торговле людьми, которые могли повлечь за собой пожизненное заключение. Помимо этого, в медиапространстве продолжают ходить слухи о возможной причастности музыканта к смерти ряда известных личностей.

