Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, мог быть заказчиком убийства Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта. Об этом заявил предполагаемый киллер Дуэйн Дэвис, пишет USA Today.

По версии Дэвиса, в сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак ударил Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде – Дуэйну Дэвису, который решил отомстить. При этом Дэвис утверждает, что у него была дополнительная мотивация: якобы Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы Шакура и Найта.

Эти заявления вновь подогрели споры о таинственной гибели Тупака, расследование которой до сих пор не завершено.