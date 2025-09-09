Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 21:32

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kraft74

Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kraft74

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, мог быть заказчиком убийства Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта. Об этом заявил предполагаемый киллер Дуэйн Дэвис, пишет USA Today.

По версии Дэвиса, в сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак ударил Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде – Дуэйну Дэвису, который решил отомстить. При этом Дэвис утверждает, что у него была дополнительная мотивация: якобы Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы Шакура и Найта.

Эти заявления вновь подогрели споры о таинственной гибели Тупака, расследование которой до сих пор не завершено.

Адвокат Р.Diddy связалась с администрацией Трампа по вопросу его помилования
Адвокат Р.Diddy связалась с администрацией Трампа по вопросу его помилования

Ранее Life.ru писал, что ещё в 2024 году рэпер Джиган заявил о причастности P. Diddy и Snoop Dogg к смерти Тупака. Российский музыкант подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar