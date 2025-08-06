Адвокат Р.Diddy связалась с администрацией Трампа по вопросу его помилования

Команда рэпера Р.Diddy (Шона Комбса), которому предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, провела переговоры с представителями администрации лидера США Дональда Трампа относительно возможности его президентского помилования. Как утверждает адвокат исполнителя Николь Уэстморленд, музыкант по-прежнему сохраняет оптимизм по данному вопросу и надеется на лучшее.

«Мы связались (с администрацией Трампа. — прим. Life.ru) и провели переговоры по поводу помилования», — рассказала представитель интересов артиста телеканалу CNN.

Вместе с тем в июле,портал Notus со ссылкой на информированный источник сообщал о маловероятности помилования со стороны Трампа, за исключением сценария, при котором Р.Diddy будет приговорён к исключительно длительному сроку. Тот же источник подчёркивал, что негативные высказывания рэпер в адрес президента США могут стать главным фактором в принятии решения.