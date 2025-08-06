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6 августа, 07:21

Адвокат Р.Diddy связалась с администрацией Трампа по вопросу его помилования

Рэпер Р.Diddy (Шон Комбс). Обложка © Wikipedia

Рэпер Р.Diddy (Шон Комбс). Обложка © Wikipedia

Команда рэпера Р.Diddy (Шона Комбса), которому предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, провела переговоры с представителями администрации лидера США Дональда Трампа относительно возможности его президентского помилования. Как утверждает адвокат исполнителя Николь Уэстморленд, музыкант по-прежнему сохраняет оптимизм по данному вопросу и надеется на лучшее.

«Мы связались (с администрацией Трампа. — прим. Life.ru) и провели переговоры по поводу помилования», — рассказала представитель интересов артиста телеканалу CNN.

Вместе с тем в июле,портал Notus со ссылкой на информированный источник сообщал о маловероятности помилования со стороны Трампа, за исключением сценария, при котором Р.Diddy будет приговорён к исключительно длительному сроку. Тот же источник подчёркивал, что негативные высказывания рэпер в адрес президента США могут стать главным фактором в принятии решения.

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Напомним, что 2 июля P. Diddy был признан виновным присяжными по двум обвинениям, связанным с транспортировкой людей для занятия проституцией. Однако по более серьёзным статьям — вымогательство и торговля людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение — музыкант был оправдан.

Вердикт последовал за его задержанием в сентябре по обвинениям в насилии и торговле людьми. Общее число исков против Комбса, связанных с изнасилованиями, превышает двенадцать. Интересно, что недавние показания одного из истцов были скорректированы, и из них исчезли упоминания о Бейонсе и Jay-Z. Также стоит отметить, что вокруг Комбса циркулируют подозрения о его причастности к гибели нескольких известных деятелей.

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Ольга Сливченко
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