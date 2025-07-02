Суд в США признал P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов
Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В Манхэттене суд присяжных вынес вердикт по делу Шона Комбса, известного как P. Diddy. Рэпер и продюсер был признан виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Присяжные сочли доказанным факт транспортировки людей с целью занятия проституцией, однако оправдали Комбса по обвинениям в вымогательстве и торговле людьми. Об этом сообщает Fox News.
Слушания по делу P. Diddy длились почти два месяца. Ему предъявили пять обвинений, среди которых самые серьёзные — вымогательство и торговля людьми. Если бы его признали виновным по этим пунктам, ему грозило бы пожизненное заключение.
Однако за перевозку людей для проституции, по которой он был признан виновным, можно получить до 20 лет тюрьмы. Пока неизвестно, когда будет вынесен окончательный приговор.
Напомним, сентябре 2024 года музыкант P. Diddy был задержан по обвинениям в насилии и торговле людьми. Против него подали не менее 12 исков, связанных с изнасилованиями, однако недавно в показаниях одного из истцов произошли изменения: из документов убрали упоминания Бейонсе и Jay-Z. Кроме того, Комбса подозревают в причастности к смерти нескольких известных личностей.