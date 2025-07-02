Суд в США признал P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов

В Манхэттене суд присяжных вынес вердикт по делу Шона Комбса, известного как P. Diddy. Рэпер и продюсер был признан виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Присяжные сочли доказанным факт транспортировки людей с целью занятия проституцией, однако оправдали Комбса по обвинениям в вымогательстве и торговле людьми. Об этом сообщает Fox News.

Слушания по делу P. Diddy длились почти два месяца. Ему предъявили пять обвинений, среди которых самые серьёзные — вымогательство и торговля людьми. Если бы его признали виновным по этим пунктам, ему грозило бы пожизненное заключение.