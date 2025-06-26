Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 23:55

Прокуратура смягчила обвинения против рэпера P. Diddy

CNN: Прокуратура отказалась от обвинений в поджоге и похищении по делу P. Diddy

Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Шон Комбс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Прокуроры, ведущие дело против музыканта P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), уведомили судью о решении не продолжать преследование по пунктам, связанным с попыткой поджога и похищением. Об этом говорится в письме, направленном в федеральный суд на Манхэттене, сообщает телеканал CNN.

«Правительство больше не планирует руководствоваться этими теориями ответственности, поэтому инструкции больше не нужны», — написали прокуроры в письме.

В целом обвинение утверждает, что Комбс принимал участие в организованной преступной деятельности, связанной с перевозкой женщин для занятий проституцией, подкупом, принуждением к труду, запугиванием свидетелей, распространением наркотиков и другими тяжкими нарушениями. Для признания P. Diddy виновным присяжные должны единогласно подтвердить как минимум два из перечисленных деяний.

На слушаниях выступил рэпер Кид Кади (настоящее имя — Скотт Мескади), который рассказал, что Комбс якобы проник в его дом после того, как узнал о его общении с певицей Кэсси Вентура. Спустя короткое время автомобиль Мескади — Porsche — сгорел возле дома. Арестов по факту поджога не последовало. Сам певец отрицал какую-либо причастность.

Заключительные прения сторон назначены на 26 июня. Обвинение завершило представление доказательств 24 июня, допросив 34 свидетеля. Защита отказалась от вызова собственных свидетелей. Сам P Diddy также не стал давать показания.

На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав
На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав

Напомним, музыкант P. Diddy был арестован в сентябре 2024 года после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. Против него было подано не менее 12 исков по обвинению в изнасиловании, но недавно в показаниях истца были произведены изменения: из документа были вычеркнуты имена Бейонсе и Jay-Z. Помимо этого, Комбса подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar