Прокуратура смягчила обвинения против рэпера P. Diddy

Прокуроры, ведущие дело против музыканта P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), уведомили судью о решении не продолжать преследование по пунктам, связанным с попыткой поджога и похищением. Об этом говорится в письме, направленном в федеральный суд на Манхэттене, сообщает телеканал CNN.

«Правительство больше не планирует руководствоваться этими теориями ответственности, поэтому инструкции больше не нужны», — написали прокуроры в письме.

В целом обвинение утверждает, что Комбс принимал участие в организованной преступной деятельности, связанной с перевозкой женщин для занятий проституцией, подкупом, принуждением к труду, запугиванием свидетелей, распространением наркотиков и другими тяжкими нарушениями. Для признания P. Diddy виновным присяжные должны единогласно подтвердить как минимум два из перечисленных деяний.

На слушаниях выступил рэпер Кид Кади (настоящее имя — Скотт Мескади), который рассказал, что Комбс якобы проник в его дом после того, как узнал о его общении с певицей Кэсси Вентура. Спустя короткое время автомобиль Мескади — Porsche — сгорел возле дома. Арестов по факту поджога не последовало. Сам певец отрицал какую-либо причастность.