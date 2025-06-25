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25 июня, 18:33

На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав

Белгородский художник требует от Жасмин 1 млн рублей за использование его работ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jasmin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jasmin

Белгородский дизайнер Денис Черняк обвинил певицу Жасмин в нарушении авторских прав. По его словам, она использовала созданную им графику на концертах, но так и не заплатила. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на адвоката Андрея Кораблева, представляющего интересы истца.

В Одинцовский городской суд поступило исковое заявление. Художник Черняк утверждает, что артистка незаконно использовала разработанную им компьютерную графику в своих концертах, не выплатив ему вознаграждение. Он требует компенсацию в размере одного миллиона рублей.

«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — сообщил Кораблёв.

Юрист отметил, что за нарушение авторских прав предусмотрено взыскание в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. По его информации, Денису за выполненную работу изначально была обещана оплата в 500 тысяч рублей. Ранее Жасмин уже сотрудничала с этим дизайнером, и предыдущие проекты не вызывали никаких нареканий.

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Ранее вокруг музыкальной сферы уже разгорались судебные споры. Так, организатор фестиваля «Будущее» Данил Горпенко требовал с певицы Dead Blonde (настоящее имя — Арина Мурашева) 6 миллионов рублей за отказ от выступления. Однако суд встал на сторону артистки и удовлетворил её встречный иск.

Милена Скрипальщикова
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