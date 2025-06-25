На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав

Белгородский дизайнер Денис Черняк обвинил певицу Жасмин в нарушении авторских прав. По его словам, она использовала созданную им графику на концертах, но так и не заплатила. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на адвоката Андрея Кораблева, представляющего интересы истца.

В Одинцовский городской суд поступило исковое заявление. Художник Черняк утверждает, что артистка незаконно использовала разработанную им компьютерную графику в своих концертах, не выплатив ему вознаграждение. Он требует компенсацию в размере одного миллиона рублей.

«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — сообщил Кораблёв.

Юрист отметил, что за нарушение авторских прав предусмотрено взыскание в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. По его информации, Денису за выполненную работу изначально была обещана оплата в 500 тысяч рублей. Ранее Жасмин уже сотрудничала с этим дизайнером, и предыдущие проекты не вызывали никаких нареканий.